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Стали известны имена захваченных пиратами россиян

12:44
  • суббота
  • 05 января 2019

Спасением российских моряков занимаются посольство и Следственный комитет

Посольство России в Бенине выясняет обстоятельства похищения наших граждан в Гвинейском заливе. Ранее поступали сообщения, что у берегов западно-африканского государства пираты напали на судно MSC Mandy.

Грузовой корабль принадлежит частной компании, которая занимается перевозкой контейнеров. Известно, что судно ходило под флагом Панамы. Как сообщили в спасательно-координационном центре Росморречфлота, на борту находились 26 человек - граждане России, Грузии и Украины.

В момент нападения судно дрейфовало в 30 километрах от порта Котону, передает "ТВ Центр". Пираты, вооружённые автоматами и ножами, забрали часть груза, а также шестерых членов экипажа - капитана, старшего и третьего помощников, боцмана, сварщика и повара.

Сообщалось, что все похищенные - граждане России. Информацию уже подтвердили в нашем посольстве в Бенине. К делу подключились сотрудники Следственного комитета. Остальной экипаж не пострадал. В настоящее время контейнеровоз находится в территориальных водах Нигерии, недалеко от порта Лагос.

Тем временем агентству ФАН стали известны имена похищенных россиян. По данным издания, в плен попали капитан Андрей Иванов, старший помощник Андрей Свитин, 3-й помощник Александр Симонов, боцман Игорь Телешин, сварщик-флиттер Роман Иванов и кок Андроник Григорян.

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Грузовое судно MSC Mandy
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