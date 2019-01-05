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Задержанного по запросу ФБР россиянина вывезли в США

13:47
  • суббота
  • 05 января 2019

40-летнего гражданина России обвиняют в попытке экспорта военных технологий

На Северных Марианских Островах задержан гражданин России Дмитрий Макаренко. Операция прошла по запросу ФБР.

Как сообщили в МИД России, 40-летний россиянин был задержан в аэропорту острова Сайпан еще 29 декабря. Туда он прибыл вместе с женой, детьми и пожилыми родителями. Спустя два дня суд постановил передать его дело во Флориду. Россиянин уже этапирован на территорию США.

В Москве потребовали от Вашингтона объяснений причин ареста. Кроме того, посольство пытается добиться консульского доступа к Макаренко.

США обвиняют Дмитрия Макаренко в попытке вывезти в Россию ружейные прицелы ночного видения, тепловизоры и капсюли для боеприпасов. По этому же делу проходит украинец Владимир Невидомый. В июне прошлого года он признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта технологий военного назначения в России. За это он получил 26 месяцев тюрьмы. По данным американских следователей, именно Невидомый занимался закупкой оборудованием в США, а получателем в России был Макаренко.

Россиянину грозит до 45 лет тюрьмы.

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