Порошенко украл Рождество: раскольники получили томос

Подписанный Вселенским патриархом документ назвали не имеющей силы бумагой

В Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской раскольнической церкви.

Киевскую делегацию возглавили так называемый митрополит Епифаний и Пётр Порошенко. Прямую трансляцию подписания вели украинские телеканалы. Документ обещают выставить на всеобщее обозрение 7 января, передает "ТВ Центр".

На подписание томоса уже отреагировали в РПЦ. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал это результатом неуемных политических и личных амбиций политиков.

"Давайте не будем забывать, что главная тема сейчас для нас, православных христиан, - Рождество Христово! Наша радость о пришествии в мир Спасителя. Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине - оно все равно наступит", - заявил Легойда.

Страшная трагедия - так прокомментировал происходящее на Украине митрополит Минский Павел. В сербском епископате участников раскола назвали шовинистами-русофобами, а участие Константинополя в процессе незаконным. Из всех поместных православных церквей украинских раскольников не признала ни одна.

На этом фоне в стране набирает обороты президентская избирательная кампания. В кулуарах Рады уже говорят: за правильную галочку в бюллетене 31 марта добровольцам обещают заплатить по тысяче гривен. Накануне украинский избирком закрыл все участки для голосования, находящиеся на территории России.