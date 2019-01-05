Видео с места расстрела посетителей боулинг-клуба в США

По данным полиции, погибли три человека

Три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса. Преступление произошло в боулинг-клубе.

Очевидцы выложили в интернет видео, снятое в первые минуты после трагедии, передает "ТВ Центр". Люди в панике, на полу - жертвы и раненые. Свидетели говорят о нескольких выстрелах и драке, которая им предшествовала.

Стражи порядка продолжают поиск преступника. Ближайшие улицы оцеплены. Жителям советуют держаться подальше от места ЧП.