ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поделился планами возрождения двух исторических павильонов ВДНХ

14:42
  • суббота
  • 05 января 2019

Новую жизнь получат павильоны "Казахстан" и "Земледелие"

Восстановить исторический облик по архивным фотографиям. На главной выставке страны – масштабная реконструкция. За прошедший год на ВДНХ уже отремонтировали фонтан "Золотой колос", центральные аллеи и множество зданий. Впереди возрождение павильона "Земледелие" с его уникальной лепниной и обновление культурно-делового центра "Казахстан" с удивительным цветным куполом.

Заметить стеклянный купол с восьмигранным шпилем сейчас можно, пожалуй, из любой точки главной аллеи ВДНХ. И даже под шапкой январского снега архитектурный шедевр середины XX века вызывает восхищение. Фасад павильона №11 "Казахстан", воссоздан с исторической достоверностью. Однако внутрь посетителей пока не приглашают. Там продолжается кропотливая реставрация интерьеров.

Это здание было построено после войны, в эпоху борьбы с архитектурными излишествами. Конечно, внешний вид и внутреннее убранство многие советские чиновники критиковали. И в середине 60-х павильон переименовали в "Металлургию". После кардинальной реконструкции он уже выглядел как обычная металлическая коробка. Восстанавливать первоначальный архитектурный облик пришлось фактически с нуля. Без документации, используя в основном лишь архивные фото и сохранившуюся кинохронику.

За плечами реставраторов гигантский объем работы. Совсем скоро восстановление архитектурного колорита внутреннего убранства будет завершено. И павильон "Казахстан", заслуженно признанный объектом культурного наследия федерального значения, примет первых посетителей.

Андрей Сидоренко, Дмитрий Шаракин, Сергей Давидяк, "ТВ Центр".

Новости по теме
Павильон "Земледелие" на ВДНХ
Павильон "Земледелие" на ВДНХ
Сергей Собянин во время осмотра павильона "Казахстан" на ВДНХ
Сергей Собянин во время осмотра павильона "Казахстан" на ВДНХ
Павильон "Казахстан" на ВДНХ
Павильон "Казахстан" на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.