Собянин поделился планами возрождения двух исторических павильонов ВДНХ

Новую жизнь получат павильоны "Казахстан" и "Земледелие"

Восстановить исторический облик по архивным фотографиям. На главной выставке страны – масштабная реконструкция. За прошедший год на ВДНХ уже отремонтировали фонтан "Золотой колос", центральные аллеи и множество зданий. Впереди возрождение павильона "Земледелие" с его уникальной лепниной и обновление культурно-делового центра "Казахстан" с удивительным цветным куполом.

Заметить стеклянный купол с восьмигранным шпилем сейчас можно, пожалуй, из любой точки главной аллеи ВДНХ. И даже под шапкой январского снега архитектурный шедевр середины XX века вызывает восхищение. Фасад павильона №11 "Казахстан", воссоздан с исторической достоверностью. Однако внутрь посетителей пока не приглашают. Там продолжается кропотливая реставрация интерьеров.

Это здание было построено после войны, в эпоху борьбы с архитектурными излишествами. Конечно, внешний вид и внутреннее убранство многие советские чиновники критиковали. И в середине 60-х павильон переименовали в "Металлургию". После кардинальной реконструкции он уже выглядел как обычная металлическая коробка. Восстанавливать первоначальный архитектурный облик пришлось фактически с нуля. Без документации, используя в основном лишь архивные фото и сохранившуюся кинохронику.

За плечами реставраторов гигантский объем работы. Совсем скоро восстановление архитектурного колорита внутреннего убранства будет завершено. И павильон "Казахстан", заслуженно признанный объектом культурного наследия федерального значения, примет первых посетителей.

Андрей Сидоренко, Дмитрий Шаракин, Сергей Давидяк, "ТВ Центр".