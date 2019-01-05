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Гору Ай-Петри закрыли для туристов

14:42
  • суббота
  • 05 января 2019

300 человек провели ночь в снежном плену

Более 12 часов потребовалось спасателям, чтобы освободить 300 человек, заблокированных на горе Ай-Петри в Крыму. Из-за схода целой серии лавин люди оказались в снежном плену. Многие из них путешествовали семьями с маленькими детьми. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, но есть опасность повторного схода лавин. Дорога закрыта для всех видов транспорта.

Автодорога к Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты частично перекрыта. Повсюду гололёд, сохраняется возможность повторного схода лавин. Но местные жители и гости полуострова несмотря ни на что все равно пытаются проехать к одному из самых популярных в зимний сезон туристических мест Крыма.

Преодолеть подъем по обледеневшему серпантину - задача опасная для жизни. Сотрудники дорожной инспекции останавливают и предупреждают автомобилистов. На гору Ай-Петри пропускают только полноприводные автомобили на зимней резине. Остальных разворачивают.

Накануне в районе горы Ай-Петри сошли четыре лавины общим объемом 800 кубометров. В некоторых местах высота сугробов достигала двух метров. Дорогу засыпало.

В снежном плену оказались около сотни автомобилей и 300 человек. Обошлось без пострадавших. Большинство эту ночь провели на горном плато. Смельчаки бросали автомобили и спускались с Ай-Петри пешком до ближайших кафе и гостиниц.

На помощь пришли спасатели, дорожные службы, военные и лесники. Работу по расчистке дороги осложняли упавшие деревья и гололёд. Именно поэтому к месту затора долгое время не могла проехать спецтехника.

Первые отряды приехали на снегоходах. На них же эвакуировали людей в пункты обогрева. Дорогу расчищали с помощью военной техники. В 6 утра движение было открыто на спуск.

С начала января Крым накрыл южный циклон. Из-за сложных метеоусловий на перевалах в эти дни были заторы. Сильный дождь переходит в снег, образуется гололёд. В ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Туристов просят воздержаться от похода в горы до следующей недели.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", республика Крым.

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