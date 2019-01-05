Андрей Аршавин бросил мстительную жену

Футболист увлекся 21-летней бортпроводницей

Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. Разрыв пары произошел после скандальной вечеринки с двумя девушками-моделями, которых он катал на лошадях.

Уже бывшая жена рассказала изданию StarHit, что развод состоялся давно, однако подробности сообщить отказалась. Разлучницей пары, по данным СМИ, оказалась 21-летняя бортпроводница российской авиакомпании.

Аршавин женился на Алисе Казьминой больше двух лет назад. У пары родилась дочь. Семейную идиллию разрушили известия о том, что футболист изменяет жене с моделью Екатериной Ямщиковой. В середине декабря 2018 года СМИ опубликовали видеозапись, на которой Андрей Аршавин веселится и целуется с двумя девушками.

В феврале футболист оказался в центре громкого скандала. Казахстанская модель Ольга Семенова заявила, что Аршавин приставал к ней. В ответ Алиса Аршавина начала угрожать девушке и даже пообещала отрубить ей пальцы.