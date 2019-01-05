Беды, грех и семена раздора: что принесет Украине автокефалия

Украина вступила во времена испытаний и богоборчества

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. Исходя из положений документа, вряд ли новое образование можно назвать независимым, к чему так стремился Петр Порошенко.

Согласно томосу, Православная церковь Украины будет действовать только на территории страны и не сможет основывать приходы за ее пределами. Уже существующие приходы переходят в подчинение Вселенского престола.

Все "значительные вопросы церковного, догматического или канонического характера" Киев обязан решать через Стамбул, "жаждя от него авторитетной мысли и твердого взаимопонимания". Митрополит Киевский и всея Украины может решать только вопросы внутреннего церковного управления.

Киев даже не сможет сам производить Святое миро, необходимое для богослужений. Его новая церковь будет закупать у Вселенского патриархата. При этом каноническая Украинская православная церковь такое право имела.

В УПЦ уже отреагировали на подписание томоса. Как заявил глава информационно-просветительского отдела архиепископ Климент, документ создан и подписан с нарушением всех фундаментальных канонических правил, по которым живут поместные церкви. По его мнению, Варфоломей сослужил раскольникам и тем самым сам стал раскольником. Более того, Вселенский патриарх, по мнению Климента, живет в иной реальности.

"Очевидно, ему сложно понять, что в европейских государствах полномочия государственной власти и полномочия церкви четко разграничены", - сказал он, комментируя упоминание в томосе президента Петра Порошенко.

В свою очередь, глава пресс-службы канонической церкви Василий Анисимов заявил, что томос бросил новые семена раздора на Украине, которые приведут к усилению давления власти на церковь. По его мнению, решение Варфоломея не принесет стране ничего, кроме беды, разделения и греха.

"Для современного демократического государства это нонсенс, преступление, которое свидетельствует о грубом вмешательстве политики в жизнь Церкви, ее насильственном переформатировании. Такая вот новая деспотия. Церковь опять вступила во времена испытаний, богоборчества, и это, безусловно, трагедия для Украины", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

В Русской православной церкви полагают, что случившееся в Стамбуле окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия. Об этом, как пишет ТАСС, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков. Он отметил, что томос об автокефалии ничтожен с точки зрения канонов, а Вселенский патриарх таким образом подписал свою духовную капитуляцию.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью "ТВ Центру" заявил, что шаги Константинопольского патриарха нарушают апостольские правила.

"Все эти шаги не приближают религиозный мир на Украине. Они не меняют ситуацию в лучшую сторону, а лишь усугубляют ситуацию раскола", - сказал Легойда.

Он подчеркнул, что на Украине была и остается только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь.