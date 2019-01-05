Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

На новые акции протеста во Франции вышли тысячи французов

Париж снова во власти "жёлтых жилетов". На улицы французской столицы после непродолжительного перерыва вышли несколько сотен граждан Пятой республики. Требования всё те же - отмена ряда реформ, запланированных правительством, и отставка президента Эммануэля Макрона. В центр города стянуты усиленные наряды полиции.

Но первая суббота общенационального гнева в этом году и уже восьмая за всё время протестов "жёлтых жилетов" во Франции пока проходит относительно спокойно. Однако в одном из мест проведения акции стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

Париж, Бордо, Тулуза, Лион, Марсель — центральные улицы крупнейших французских городов вновь окрасились в ярко желтые цвета. Теперь с добавлением красного. Наклейка с надписью "Сопротивление" появилась на желтых жилетах, рукавах и транспарантах. Это уже восьмые выходные, когда тысячи протестующих призывают к революции.

Во французской столице сбор митингующих был назначен в нескольких местах, в том числе на Елисейских полях возле триумфальной арки и на площади у мэрии Парижа. При этом активистам удалось добиться разрешения властей на проведение своих акций.

И если вначале число протестующих в Париже насчитывало всего несколько сотен человек, то по мере продвижения колонны к ним примыкали всё новые и новые участники, пока число людей не перевалило за несколько тысяч. Митингующие вышли на проезжую часть, перекрыв тем самым автомобильное движение, однако правоохранительные органы никаких действий в отношения желтых жилетов не предпринимали. Колонна скандирует "Макрона в отставку".

Это должны были сегодня услышать в нижней палате парламента, куда пришли митингующие. В резиденции самого Макрона тоже. Вспыхнувшие протесты желтых жилетов, как ответ на подорожание топлива вследствие увеличения налога, Эммануэль Макрон пытался потушить повышением минимального размера оплаты труда и премиальных. Чуть более чем на сто евро. Временно отменил новый топливный налог. При этом французский президент не раз высказывался, что на улицах необходимо поддерживать порядок и нарушения закона, со стороны митингующих, руководство страны не допустит. Сообщается о задержаниях активных участников несанкционированных акций и массовых беспорядках. При этом, требований желтых жилетов от акции к акции становится все больше. Их количество перевалило за сорок. Основные: изменение жилищного законодательства, налоговой системы, преобразования в сферах здравоохранения, образования и государственного финансирования. На это президент Франции во время своего шестнадцати минутного новогоднего выступления, косвенно ответил: проводимые его администрацией реформы не окажут мгновенного эффекта, но в перспективе, дадут желаемый положительный результат. И сегодня получил новый лозунг на транспарантах: Макрон - это диктатура в действии.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".