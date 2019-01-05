Опубликовано видео допроса экс-министра финансов Подмосковья

Свою вину бывший чиновник не признал

Следственный комитет опубликовал видео допрос бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Во время общения со следователями, экс-чиновник свою вину не признал.

Накануне СКР предъявил Кузнецову официальное обвинение. Ему вменяются мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрата.

В ведомстве заявляют, что следователи собрали достаточно доказательств вины Кузнецова для направления дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

По данным следствия, Кузнецов и его сообщники причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрастинвест" на сумму более 14 миллиардов рублей.