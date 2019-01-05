Сколько выплатят семьям погибших и пострадавших в Магнитогорске

Правительство выделило на эти цели 65 миллионов рублей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате взрыва обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда кабмина выделено около 65 миллионов рублей.

Согласно документу, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Жильцам, получившим тяжкий и средний вред здоровью выплатят по 400 тысяч, а получившим легкий вред — 200 тысяч, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, гражданам, потерявшим имущество будет оказана помощь в размере 100 тысяч. Ранее сообщалось, что такие же суммы жильцы получат от правительства Челябинской области. Аналогичную помощь окажет и Магнитогорский металлургический комбинат.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате произошло обрушение одного из подъездов. Жертвами трагедии стали 39 человек.