Туристы в Сочи попали под смертоносную лавину

А в Крыму люди оказались в снежной ловушке

Два человека погибли в результате схода лавины на горном курорте Красная поляна в Сочи. Они отклонились от разрешённого маршрута. Ещё более мощные обвалы снега - в горах Крыма, но там всё обошлось без жертв. Однако туристам, которые приехали полюбоваться красотами плато Ай-Петри пришлось пережить ночь в снежном плену.

Запрещающие и предупреждающие знаки. Автодорога к Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты частично перекрыта. Повсюду гололёд, сохраняется возможность повторного схода лавин. Но местные жители и гости полуострова, несмотря ни на что, все равно пытаются проехать к одному из самых популярных в зимний сезон туристических мест Крыма, сообщает "ТВ Центр".

Преодолеть подъем по обледеневшему серпантину - задача опасная для жизни. Сотрудники дорожной инспекции останавливают и предупреждают автомобилистов. На гору Ай-Петри пропускают только полноприводные автомобили на зимней резине. Остальных разворачивают.

Накануне в районе горы сошли четыре лавины общим объемом 800 кубометров. В некоторых местах высота сугробов достигала двух метров. Дорогу засыпало.

В снежном плену оказались около сотни автомобилей и 300 человек. Обошлось без пострадавших. Большинство эту ночь провели на горном плато. Смельчаки бросали автомобили и спускались с Ай-Петри пешком до ближайших кафе и гостиниц.

На помощь пришли спасатели, дорожные службы, военные и лесники. Работу по расчистке дороги осложняли упавшие деревья и гололёд. Именно поэтому к месту затора долгое время не могла проехать спецтехника.

"Поступила информация, что из-за обильных осадков и ветра люди, которые отдыхали на Ай-Петри, не смогли спуститься в сторону Ялты. К месту направлены средства - от МЧС 19 человек и семь единиц техники, от РСЧС 17 единиц и 35 человек", - рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Харахорин.

Первые отряды приехали на снегоходах. На них же эвакуировали людей в пункты обогрева. Дорогу расчищали с помощью военной техники. В 6:00 утра движение было открыто на спуск.

"На 6:00 работы закончены, трасса очищена. Движение восстановлено. Дорога на Ай-Петри закрыта для всех видов транспорта", - заявил и.о начальника пресс-службы ГУ МЧС России по республике Крым Антон Охременко.

С начала января Крым накрыл южный циклон. Из-за сложных метеоусловий на перевалах в эти дни были заторы. Сильный дождь переходит в снег, образуется гололёд. В ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Туристов просят воздержаться от похода в горы до следующей недели.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", республика Крым.