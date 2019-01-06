Сирия призвала СБ ООН осудить коалицию США

​Российские военные, в отличии от Запада, помогают жителям САР

Дамаск призвал Совбез ООН осудить авиаудары западной коалиции в Сирии. В заявлении МИД Арабской Республики указывается, что за последние два дня в провинции Дейр-эз-Зор жертвами обстрелов стали 20 мирных жителей. В их числе четверо детей. Тем временем российские военные сосредоточены на гуманитарной миссии. Две тонны продуктов они доставили беженцам в лагерь Ярмук под Дамаском, сообщает "ТВ Центр".

Район сильно пострадал во время боев, его освободили одним из последних. Отступающие террористы уничтожили множество домов, взорвали коммуникации. Но несмотря на тяжелые условия, сюда возвращаются мирные жители и постепенно восстанавливают поселение. За рисом, мукой и мясными консервами выстроилась очередь. Наши военные полицейские также обошли несколько домов, чтобы вручить продуктовые наборы тем, кто не может прийти за ними самостоятельно.

Я живу в соседнем районе, сюда пришла специально, потому что узнала, что русские привезут гумпомощь. Раньше здесь совсем жизни не было, но с приходом армии все стало налаживаться. Нам провели электричество и воду, дают еду. Я пришла сюда с отцом, а всего в моей семье 12 человек . Спасибо вам большое за помощь!", - рассказала местная жительница Мейяда Хазали.