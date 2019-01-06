Рождество не помогло: во Франции возобновились акции "желтых жилетов"

​Жгут скутеры и бьют полицейских

Число участников манифестаций "желтых жилетов" во Франции составило, по меньшей мере 50 тысяч человек. Акция закончилась погромами и столкновениями с полицией. В Париже подожгли плавучий ресторан около музея Д'Орсе. Никто из посетителей не пострадал.

Радикалы в масках попытались взять штурмом резиденцию официального представителя кабинета министров. Чиновника пришлось экстренно эвакуировать из офиса. В ходе беспорядков есть пострадавшие, около сотни человек задержаны. Это была первая суббота общенационального гнева в наступившем году и уже восьмая за всё время протестов во Франции, передает "ТВ Центр".

Мост через Сену у знаменитого музея Д'Орсе. Сотни протестующих пытаются прорваться через полицейское оцепление. Крики, удары дубинок и слезоточивый газ. Некоторые чудом не падают в воду, в последний момент ухватившись за перила.

А ведь власти Франции убеждали: в 2019-м "желтый жилет" будет уже не в моде. Протесты, якобы, окончательно себя исчерпали, заявлял официальный представитель Елисейского дворца. В ответ - очередное массовое "дефиле" по центру Парижа.

Восьмая суббота протестов. Акт восьмой как его называют в Париже. Место действия то же. Действующие лица - те же. Несмотря на все уступки властей, желтые жилеты не собираются уходить с улиц.

Пока одни пытаются пробиться к Елисейском дворцу. Другие пробуют взять штурмом здание Национальной ассамблеи, мэрию, офисы главных французских медиа. И даже кордоны полиции на улицах уже, кажется, не пугают. А лишь раздражают толпу.

Меры соцподдержки о которых Макрон объявил в декабре, протестующие назвали рождественским подарком. Но праздники закончились. Время, уверяют активисты, для больших перемен. О старте реформ президент Франции вроде бы говорил в своем новогоднем обращении. Вот только, как свидетельствуют опросы, та речь французов не убедила. Наоборот, подлил масла в огонь и арест одного из лидеров "желтых жилетов".

"С нас довольно! Надоело, что нами правят те, кто смотрит на нас свысока. Макрон, который заявляет, что мы ничто. Всего лишь горстка людей полных ненависти. Хотя сегодня мы постарались сделать все, чтобы демонстрация была мирной", - заявили протестующие.

Но с наступлением сумерек в дело, как обычно, вступают касеры. Так во Франции называют группу радикалов, которые натренированы на погромы. Вот группа молодчиков блокирует движение на Бульваре Сэн-Жермэн, поджигая оставленные там скутеры. Пожарные успевают потушить огонь, прежде чем он перекинется на соседние автомобили и деревянные шале рождественской ярмарки. А радикалы уже строят и жгут баррикады на Елисейских полях.

Французские СМИ сообщают о нескольких раненых полицейских. В Париже и регионах. К акциям протеста присоединились Бордо, Марсель, Прованс, Руан, Монпелье и Тулуза. А "желтые жилеты" обещают вновь выйти на улицы французских городов в следующую субботу. И в ту, что будет за ней. До тех пор, пока все их требования не будут выполнены хозяином Елисейского дворца. Ну, или пока в Елисейском дворце не появится новый хозяин.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция.