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Украинцы бьются в истерике из-за названия новой церкви

10:59
  • воскресенье
  • 06 января 2019

СЦУ высмеяли в Сети

Святейшая Церковь Украины – именно таково название новой украинской церкви. Аббревиатура – СЦУ вызвала бурную реакцию в Сети. Уже посыпались колкие комментарии.

"Ну, СЦУ, так СЦУ", - говорится в одном комментарии.

"А кто является главным СЦУкуном автокефальным, создателем и носителем Томоса?", - отмечает другой пользователь интернета

"#СЦУ — это не то, что вы подумали", - шутит еще один комментатор.

"Святейшая Церковь Украины. Сокращенно СЦУ. Самое подходящее название для этого образования", - считает пользователь.

Украинский православный блогер Массимо Коловрат отметил, что новая церковь не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы, сообщает сайт "Украина.ру". "Это пять баллов!", - написал он. Также он подчеркнул, что ее подконтрольная территория будет ограничивается только Украиной, а все существующие епархии и приходы в других странах будут подчиняться Константинополю.

Накануне, 5 января, вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. Теперь она напрямую подчиняется патриарху Константинополя. Он является ее главой. В случае неподчинения его решениям автокефалия будет потеряна.

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