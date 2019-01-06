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В NASA нелепо оправдались после отмены визита Рогозина

10:24
  • воскресенье
  • 06 января 2019

​Виновата политика

Глава NASA Джим Брайденстайн прокомментировал отмену приглашения руководителя"Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. По его словам, ряд членов сената заявил, что приглашение начальника российской госкорпорации — "не очень хорошая идея".

Брайденстайн признался, что просто решил "подстроиться под интересы сенаторов". В итоге NASA проинформировало "Роскосмос" о переносе визита Рогозина с февраля на более поздний срок.

При этом, РИА Новости сообщает, что поездка Рогозина может быть и вовсе отменена из-за позиции "определенных политических кругов". Пока в Роскосмосе заявили, что ждут от NASA разъяснений.

Ранее Дмитрий Рогозин получил разрешение от американского Минфина на посещение США несмотря на введенные против него санкции Вашингтона. В Соединенных Штатах он должен был обсудить дальнейшее сотрудничество с NASA. Кроме того, он должен был встретиться с представителями компании Boeing и посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services.

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