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Порошенко в восторге: Епифанию вручили томос

11:38
  • воскресенье
  • 06 января 2019

Мероприятие прошло в соборе святого Георгия

Предстоятель "новой украинской церкви" митрополит Епифаний получил томос об автокефалии из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Церемония проходила в Стамбуле.

На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Он сразу же прокомментировал событие в своем Twitter. "Только что свершилось великое историческое событие, в котором Бог был с нами, и мы были с Богом! Автокефальная Православная Церковь Украины получила Томос Вселенского Патриарха!", - отметил украинский лидер.

Перед церемонией вручения томоса в соборе святого Георгия состоялась литургия по случаю дня Богоявления. Затем с приветственными речами выступили патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний, передает ТАСС.

Также на церемонии присутствовали украинские политики и иерархи Константинопольского патриархата. Кроме того, мероприятие посетил замминистра иностранных дел Греции Маркос Боларас, отвечающий в ведомстве за вопросы религии.

Выступая после церемонии, Порошенко подчеркнул, что украинское государство гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого гражданина страны. По его словам, для украинцев своя церковь - гарантия их духовной свободы и "залог общественного согласия".

Томос об автокефалии новой церкви Украины был подписан 5 января патриархом Варфоломеем. Теперь церковь напрямую подчиняется ему. В случае неподчинения его решениям автокефалия будет потеряна.

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