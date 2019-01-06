Порошенко в восторге: Епифанию вручили томос

Мероприятие прошло в соборе святого Георгия

Предстоятель "новой украинской церкви" митрополит Епифаний получил томос об автокефалии из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Церемония проходила в Стамбуле.

На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Он сразу же прокомментировал событие в своем Twitter. "Только что свершилось великое историческое событие, в котором Бог был с нами, и мы были с Богом! Автокефальная Православная Церковь Украины получила Томос Вселенского Патриарха!", - отметил украинский лидер.

Щойно звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Автокефальна Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха! pic.twitter.com/SSOeU5xaWZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

Перед церемонией вручения томоса в соборе святого Георгия состоялась литургия по случаю дня Богоявления. Затем с приветственными речами выступили патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний, передает ТАСС.

Также на церемонии присутствовали украинские политики и иерархи Константинопольского патриархата. Кроме того, мероприятие посетил замминистра иностранных дел Греции Маркос Боларас, отвечающий в ведомстве за вопросы религии.

Выступая после церемонии, Порошенко подчеркнул, что украинское государство гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого гражданина страны. По его словам, для украинцев своя церковь - гарантия их духовной свободы и "залог общественного согласия".

Томос об автокефалии новой церкви Украины был подписан 5 января патриархом Варфоломеем. Теперь церковь напрямую подчиняется ему. В случае неподчинения его решениям автокефалия будет потеряна.