Названа причина драки студентов в общежитии в Москве

Виновата перестановка мебели

В пресс-службе студентами Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) рассказали о потасовке студентов в общежитии. Ситуацией занялись сотрудники МВД.

Причина драки – перестановка мебели. Она привела к ссоре соседей по комнате. В итоге несколько учащихся третьего курса граждан Китая и Афганистана устроили потасовку. По ходу драки к ним примкнули еще студенты. Бой развернулся между восемью жителями общежития. Незначительные ссадины получили трое граждан Китая.

Все участники ссоры опрошены сотрудниками органов внутренних дел Северо-Восточного административного округа столицы. Также их опросили представители управления по координации международного сотрудничества и объединенной дирекции общежитий университета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Руководством НИУ МГСУ по факту случившегося инициировано дисциплинарное расследование. Официальные представительства иностранных государств информируются о случившемся в установленном порядке", - отметили в пресс-службе.

Потасовка произошла в одном из общежитий МГСУ 5 января. Никто из ее участников серьезно не пострадал. Врачебная помощь была оказана на месте. Полиция начала проверку по факту происшествия. Участников драки могут привлечь к административной ответственности.