Саратов, Самара и Татарстан утонули в снегу

Нулевая видимость из-за метели

Вьюга, шквалистый ветер и резкое похолодание. Сразу в нескольких регионах России - мощный снегопад. В Саратовской области непогода нарушила железнодорожное расписание. Составы не могут проехать по сугробам. В Татарстане ограничено движение по некоторым трассам. Из-за метели в регионе практически нулевая видимость. Похожая ситуация и в соседней Самаре.

По обеим сторонам дороги разбросаны шесть машин. На трассах в Самарской области целая эпидемия таких крупных ДТП. В одной из аварий пострадали три человека. Водители просто не могут приспособиться к таким условиям: из-за метели порывы ветра до 15 метров в секунду. Видимость минимальная. Гололед. Не лучше дорожная обстановка и в областном центре, сообщает "ТВ Центр".

Некоторые автомобилисты просто не смогли выехать из дворов. Те, кому удалось, наверняка об этом пожалели.

В соседнем Татарстане из-за непогоды в субботу временно ограничили движение для междугородних автобусов и грузовиков по трем федеральным трассам. На пути возникали снежные заносы. Неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся до понедельника.

Саратов буквально тонет в снегу. Впрочем, циклон, накрывший Поволжье, принес не только разрушения, но и радость – в основном для детей на прогулке. А вот улицы города в отдельных районах можно преодолеть только на внедорожниках. Последствия стихии ощутили даже жители этого многоквартирного дома. Снегопад из-за ветхой крыши обернулся дождем в квартирах.

Другое коммунальное бедствие – массовое отключение электроэнергии в Волгоградской области. Причина тоже природная. Похолодание там резко сменилось оттепелью. Сильный мокрый снег и ветер оборвали провода, без света в выходные остались больше 30 населенных пунктов. Аварийные бригады перешли на круглосуточный режим работы, но к некоторым поселкам машины просто не могут проехать из-за снежных заносов. Подачу энергии жителям обещают восстановить к понедельнику.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".