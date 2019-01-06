Макрон обвинил "желтые жилеты" в нападении

Протестующие до сих пор отказываются идти на диалог

Манифестации и столкновения с полицией. На улицы Парижа вышли более 50 тысяч человек. Новую серию массовых беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападением на республику. Он пытается призвать разгневанных граждан к спокойному диалогу. Однако "жёлтые жилеты" уже готовятся к новым акциям.

Первая в новом году суббота гнева плавно перетекает в воскресенье. На улицах Парижа многолюдно. Массовых драк и беспорядков как накануне днем, уже нет, но стражам порядка постоянно приходится отбивать одиночные атаки "желтых жилетов". Есть раненые, в том числе среди полицейских. Пожарные тушат догорающий транспорт. Протестующие подожгли несколько машин и мотоциклов. По соседству чинят двери министерства по связям с парламентом, передает "ТВ Центр".

Накануне, 5 января, деревянные ворота не выдержали натиска протестующих. Их выломали с помощью строительной машины.

Из здания пришлось срочно эвакуировать чиновников. Борцовские качества "желтые жилеты" демонстрировали по всему Парижу. В провинции, которая тоже охвачена митингами, акции прошли более мирно. Правительство во главе с премьер-министром собралось на экстренное совещание. Судя по всему, такого там не ожидали. Ранее в кабмине заявляли о закате протестного движения. Но новые данные говорят об обратном. В эти выходные на улицы вышли 50 тысяч манифестантов по всей стране. Это заметно больше, чем перед новым годом. И снова быстрый выход за рамки закона, столкновения с полицией и десятки задержанных.

Новые беспорядки вспыхнули, несмотря на уступки и соцгарантии, на которые пошло правительство после предыдущих акций протеста. От экономических требований "желтые жилеты" перешли к политическим. В Марселе лидеры движения провели встречу с соратниками, на которой заявили об этом открыто.

"Мы хотим собрать вокруг нашего движения всех неравнодушных людей и общественных деятелей. Мы считаем, что нация должна объединиться, чтобы построить Францию завтрашнего дня", - отметил основатель движения "Жёлтых жилетов" Айк Шахинян.

Власти назвали представителей "желтых жилетов" мятежниками, которые стремятся спровоцировать восстание, и в конечном счете свергнуть правительство. Президент Макрон призвал прекратить беспорядки.

"Насилие вновь обрушилось на республику: её стражей, представителей и символы. Те, кто совершают эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует. Каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу", - написал французский лидер в своем Twitter.

Но демонстранты вряд ли прислушаются к этим словам. Они уже объявили, что восьмая суббота протестов не станет последней и в следующие выходные властям стоит готовиться к повторению событий.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".