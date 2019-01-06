В Венгрии и Сербии люди вышли на массовые митинги

Власти двух стран довели жителей до точки кипения

С новой силой возобновились протесты в Венгрии. Тысячи людей вышли на массовый митинг в Будапеште против реформы трудового законодательства и правительства Виктора Орбана, сообщает "ТВ Центр".

Согласно принятому закону, с января допустимое количество сверхурочных часов увеличили с 250 до 400. При этом работодатель может не оплачивать дополнительное рабочее время в течение трёх лет. Сторонники оппозиции уже окрестили реформу "законом о рабском труде". Профсоюзы угрожают общенациональной забастовкой.

Ещё один крупный антиправительственный митинг прошёл в столице Сербии. Поводом стало недавнее нападение на лидера одной из оппозиционных партий. Также митингующие требуют увеличить зарплаты и усилить борьбу с коррупцией.