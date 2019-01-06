Коалиция США разбомбила мирных жителей в Сирии

​Среди жертв оказались четверо детей

Дамаск призвал ООН осудить авиаудары Международной коалиции, которую возглавляют США. В своём послании генсеку организации и председателю Совбеза сирийский МИД сообщил, что за последние два дня жертвами авианалётов стали более 20 мирных жителей. В их числе четверо детей, передает "ТВ Центр".

Воздушная операция проводилась в провинции Дейр-эз-Зор. Самолёты коалиции разрушили несколько жилых домов. Без крова остались десятки семей. Как отметили сирийские дипломаты, нелегитимные действия Запада лишь способствуют разрастанию терроризма в Арабской Республике.

Пока США и их союзники пытаются подорвать процесс урегулирования, Россия делает всё возможное для налаживания мирной жизни. Наши военные доставили две тонны продуктов беженцам в лагерь Ярмук. За всё время подобных акций сирийцам передали свыше трёх тысяч тонн гумпомощи.