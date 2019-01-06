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Сенаторы США заподозрили Порошенко в проведении репрессий

13:06
  • воскресенье
  • 06 января 2019

​На Украине продолжаются гонения на церковь

Украина стала неуправляемой проблемой для США. Об этом заявили американские сенаторы. По словам политиков, в стране процветает коррупция, а любая точка зрения, альтернативная политике Петра Порошенко, отвергается. По всей Украине радикалы готовят провокации у православных храмов, которые отказались перейти в так называемую "новую церковь".

Группа сенаторов-республиканцев провела встречу с представителями украинских общественных организаций. Без малого пять лет спустя после государственного переворота на Украине, американские политики задумались о последствиях случившегося и путях выхода из кризиса. И заявления по итогам встречи вряд ли понравились Киеву, сообщает "ТВ Центр"

"Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского Союза... В связи с этим администрация (президента США, - прим. ред.) Трампа и Государственный департамент считают крайне необходимым прибегнуть к новым мерам, чтобы противостоять экономической и политической спирали смерти на Украине. Первым шагом к тому, чтобы остановить падение Украины в хаос, должен стать процесс внутреннего примирения", - говорится в заявлении.

По большому счету, сенаторы лишь констатировали то, что для многих было очевидно давно. Киев проводит крайне непродуктивную экономическую политику, ведущую к росту долгов и падению ВВП. Ситуацию усугубляет коррупция и война в Донбассе. А президент Порошенко, на которого еще совсем недавно за океаном возлагали большие надежды, теперь активно борется с оппонентами. Вроде бы по закону, но, сенаторы убеждены, что участвуют в этом карманные суды и правоохранительные органы, действия которых больше напоминают репрессии.

"Нам указали на дверь, сославшись на принятый Радой законопроект №5309. Юридически нам сказали – если мы не переходим в ПЦУ, если мы остаемся теми, кем были, значит, согласно пункту 5 закона о переименовании Церкви с нами разрывается договор и мы должны освободить помещение", - говорится в сообщении на официальном сайте канонической украинской православной церкви.

Это заявление как жест отчаяния появилось после того, как прихожане были изгнаны из своего прихода в Виннице. И сделали это городские полицейские. Долгие годы в храме на территории высшего профессионального училища департамента государственной службы охраны при МВД Украины молились курсанты, преподаватели и люди, живущие рядом. Но времена изменились. Купол снят, вывозится имущество. И снова вроде бы все по закону - новому, украинскому. Что говорить о радикальных группировках, которые в новых условиях и вовсе почувствовали свою безнаказанность. 

"Сразу после того, как в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал томос новообразования "Православной церкви в Украине", радикалы на странице в Facebook разместили ряд анонсов об организации ими провокаций у кафедральных соборов Украинской Православной Церкви 6 декабря... Правые призывают жителей Чернигова принуждать верующих УПЦ переходить в новое "церковное объединение". Объявления подобного содержания также появилось на страницах Сумской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Винницкой ячеек организации", - говорится на сайте Украинской православной церкви.

Но, несмотря на все угрозы, прихожане канонической украинской православной церкви по всей стране сегодня вечером придут в храмы, чтобы встретить светлый праздник Рождества. И будут молиться за мир и согласие.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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