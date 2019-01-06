Россия отмечает Сочельник

​В Храме Христа Спасителя пройдет главное богослужение

Православные верующие в воскресенье отмечают Сочельник. Канун одного из главных христианских праздников Рождества, передает "ТВ Центр".

Во всех церквях утром прошли торжественные службы. Литургию в Храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С празднованием Рождества связано много старинных традиций. В Сочельник заканчивается сорокадневный пост. Принято воздерживаться от пищи до самого вечера - пока на небе не взойдёт первая звезда как символ Вифлеемской.

6 января по традиции готовят праздничное угощение – сочиво, а у рождественской Ели ставят вертеп. За час до полуночи по всей стране начнутся праздничные рождественские богослужения. Главное - в храме Христа Спасителя в Москве.