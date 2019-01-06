Роскосмос нашел странности у NASA

Госкорпорация все еще ждет официального уведомления об отмене визита Рогозина

Российская госкорпорация Роскосмос все еще ждет разъяснений от NASA из-за внезапной отмены визита Дмитрия Рогозина в США. Об этом рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

"Для нас является странным, что коллеги из NASA общаются с нами через СМИ, а не напрямую. Более того, мы считаем, что (директор NASA, - прим. ред.) Джим Брайденстайн мог связаться с главой Роскосмоса лично с учетом тех заявлений, которые звучали в октябре в ходе его визита в Москву", - подчеркнул Устименко.

По его словам, Роскосмос хочет услышать комментарии по сложившейся ситуации по установленным партнерским каналам или от представителей NASA в России. Устименко добавил, что "пока даже формальных уведомлений об отмене визита по-прежнему не поступало", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Рогозин получил разрешение от американского Минфина на посещение США несмотря на введенные против него санкции Вашингтона. Там он, в частности, должен был обсудить дальнейшее сотрудничество с NASA.

Однако затем приглашение американской стороны было отозвано. Глава NASA отметил, что ряд членов сената заявил, что приглашение начальника российской госкорпорации — "не очень хорошая идея".