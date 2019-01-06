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В Москве таксист ударил пассажира ножом

15:07
  • воскресенье
  • 06 января 2019

Пострадавший попал в больницу

Пассажир такси оказался госпитализирован после конфликта с водителем. Инцидент произошел в ночь на 6 января в Солнцеве на западе Москвы.

Все началось с того, что мужчина признался в отсутствии при себе наличных. Он предложил таксисту расплатиться картой. Однако водитель потребовал именно наличные.

В результате возникшего конфликта началась драка, и шофер ранил оппонента ножом. Пострадавший госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Между тем, в пресс-службе столичной полиции рассказали, что после драки медицинская помощь понадобилась обоим ее участникам. По данному факту начата доследственная проверка.

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