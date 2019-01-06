Как Москва отмечает Сочельник

​У православных христиан завершается 40-дневный пост

Православные верующие в субботу отмечают Сочельник. Канун одного из главных христианских праздников - Рождества. Во всех церквях утром прошли торжественные службы. Литургию в Храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Москва встречает Рождество нарядным убранством. Люди с самого утра идут в храм и будут идти до позднего вечера. Слово "Сочельник" происходит от названия блюда "сочиво". Его готовят из варёных или пропаренных зёрен пшеницы, чечевицы, ячменя или гороха и едят в этот день. Правда, только после появления первой звезды и окончания службы в храме. Именно в воскресенье у православных христиан завершается 40-дневный пост, сообщает "ТВ Центр".

С утра в московских церквях и соборах идут торжественные богослужения. В Храме Христа спасителя Литургию провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главная рождественская служба начнётся здесь в 11 вечера.

"И сегодня спустя две тысячи лет мы с такой же радостью принимаем весть о Рождестве спасителя с какой, наверно, приняли ее и те вифлеемские пастухи. И сегодня в наши души стучится новорождённый Христос и просит принять его в наше сердце", - отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Светлый праздник Рождества - один из главных и любимых в народе. Под ёлку ставят вертеп, символизирующий ясли с новорождённым Христом. Где-то еще помнят обычай колядовать: дети ходят по домам, поют рождественские песни, а хозяева угощают их сладостями. У каждой семьи - свои традиции.

"Рождество это вообще светлый христовый праздник. Особенно мы не готовимся - мы живём с этим в душе. Когда у тебя есть вера. Ждём каких-то чудес, чего-то доброго, хорошего, светлого", - отметила Инна Юдковская.

В парках в эти дни можно поучаствовать в народных гуляниях. Например, в Архангельском гостей встретят скоморохи и уличные артисты, на ярмарке угостят чаем из самовара с баранками и блинами, в мастерских научат старинным ремёслам. Настоящую радость подарят и традиционные зимние забавы: катание на санях и игра в снежки. Главное в Рождество - не желать никому зла и не унывать.

Полина Кастрицкая, Дина Самохина, Андрей Талалай - ТВ Центр.