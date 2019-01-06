Собянин рассказал о будущем Центре художественной гимнастики в "Лужниках"

​Мэр города осмотрел ход строительства важного спортивного объекта

Современный спортивный комплекс, новые технологии и лучшее оборудование. В столичных "Лужниках" продолжается главная стройка страны. Один из объектов – центр художественной гимнастики. Ход строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что это - уникальный проект олимпийского уровня.

Развевающаяся гимнастическая лента буквально парит в небе. Символ художественной гимнастики уже привлекает к себе взгляды посетителей "Лужников". Совсем скоро под этой необычной крышей откроется новый спортивный объект, который будет носить имя главного тренера сборной России по художественной гимнастике - Ирины Винер-Усмановой. Такой уникальный дизайн здания стал возможен благодаря использованию BIM-технологии и 3D – моделирования, сообщает "ТВ Центр".

"Для кровли был проведен очень длительный тендер, порядка около полугода. В итоге выбрана технология, которая представляет из себя промышленный фальц, изготовленный по итальянской методике. Специальный сплав на основе алюминия доставлялся в Россию из Италии. И здесь уже на месте его изготавливали на специальных станках. После чего укладывали на кровлю, повторяя сложную геометрию нашего объекта", - заявил руководитель строительства "Мосинжпроект" Максим Кузнецов.

Эффект парящей гимнастической ленты усиливает витражное остекление различных оттенков. За легким архитектурным обликом - прочная конструкция. Чтобы успеть к сроку, под кровлей работа не останавливается ни днем, ни ночью.

"Что у нас по срокам строительства, сдачи? Вообще это реально - июнь месяц - или нет?", - спросил Сергей Собянин.

"Мы сейчас делаем все, чтобы успеть. У нас остался из проблемной зоны - это вестибюль, который достаточно сложный. Но при этом он интересный и красивый. Мы прорабатываем материалы, сейчас будем заказывать и будем стараться успеть все к сроку", - ответил Максим Кузнецов.

Каким будет вестибюль, строители решают вместе с Ириной Винер-Усмановой. Уже на входе в центр художественной гимнастики можно будет прочувствовать русский стиль. В оформлении интерьера планируют использовать мотивы под хохлому.

"Для Москвы это, конечно, ключевой объект для занятий художественной гимнастикой. У нас же, ты знаешь, сколько у нас объектов? У нас 80 объектов, где мы занимаемся художественной гимнастикой. Четыре стройки и среди них такая жемчужина мирового уровня", - заявил Сергей Собянин, обращаясь к Ирине Винер.

До окончания стройки остается совсем немного. Здание уже подключили к электричеству и отоплению. Установили эскалаторы и лифты. Вот-вот начнется монтаж кресел. Трибуны частично трансформируются, поэтому Центр станет многофункциональным объектом. Здесь можно будет проводить даже концерты. Но основной упор - на художественную гимнастику. В центре предусмотрены тренажерные и тренировочные залы и общежитие. В нем уже началась чистовая отделка номеров для спортсменок.

"Примерно так он будет выглядеть. Причем каждый этаж будет индивидуально обыгран цветом. Ирина Александровна просила, чтобы все было очень ярко и комфортно. Каждый этаж у нас будет символизировать определенный цвет. Допустим: зеленый, желтый, синий", - заявил Максим Кузнецов.

Оценить удобства номеров и всего гимнастического комплекса спортсменки, тренеры и зрители смогут уже летом. История центра начнется ярко. Здесь пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Шаракин, Сергей Давидяк, "ТВ Центр".