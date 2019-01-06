Опубликован видеокомпромат на кандидатов в президенты Украины

Их обличил бывший депутат

Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко обвинил кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко в разжигании русофобии. Об этом говорится в видеоролике, который опубликовал в YouTube сам бывший парламентарий, передает ТВЦ.ru.

"Какие все же негодяи идут на должность президента Украины. Возьмем Зеленского. Шут, клоун, пошляк и слуга олигарха-убийцы – [Игоря] Коломойского", - подчеркнул Журавко.

Он напомнил, что комик Зеленский, а также представители его коллектива "95 квартал" издевательски шутят над конфликтом в Донбассе и выражают благодарность участникам карательной операции против жителей региона.

Прошелся экс-депутат и по другим персоналиям. Порошенко он назвал брехуном, вором и олигархом, а также убийцей собственного народа. По мнению Журавко, действующему президенту Украины "абсолютно наплевать на людей".

"Кровь, разруха, гражданская война, развал экономики, деиндустриализация, потеря миллионов рабочих мест и сокращение (исчезновение) населения во всех смыслах этого слова", - подчеркнул Журавко. Вспомнил он и о роли лидера в расколе Церкви.

Еще одного кандидата Юлию Тимошенко Журавко также назвал брехливой. По его словам, она - беспринципная аферистка.

"Где она только не побывала, и на каких только должностях. И все то же самое – вранье. Призывы к расколу, к войне, голосование за НАТО. Одним словом, просто Мата Харя", - говорится в видеоролике политика.

В конце он констатировал, что память "коротка у многих украинцев". По его словам, Зеленский, Порошенко и Тимошенко принесли в страну "боль и трагедию", а также ссору с "многовековым, братским народом России".

"Могу одно сказать, их просто надо гнать из Украины. А самое лучшее, они должны сесть в тюрьму. Только тогда настанет мир", – считает Журавко.

Владимир Зеленский известен как ярый критик политики Петра Порошенко. Кроме того, он регулярно отмечается антироссийскими действиями и заявлениями. В частности, комик поддержал операцию в Донбассе и выделил деньги на финансирование вооруженных формирований.