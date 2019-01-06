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"Желтые жилеты" напали на спикера правительства Франции

14:50
  • воскресенье
  • 06 января 2019

​Требования протестующих переросли в политические

Манифестации и столкновения с полицией. На улицы Парижа вышли 50 тысяч человек. Новую серию массовых беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападением на республику. Он пытается призвать разгневанных граждан к спокойному диалогу. Однако, "жёлтые жилеты" уже готовятся к новым акциям.

Акт восьмой, как во Франции называют восьмую субботу протестов "желтых жилетов",  проходит по уже известному сценарию. Дневные митинги ночью перерастают в погромы. Горящие автомобили и скутеры. Разбитые витрины магазинов и двери министерства по связям с парламентом, сообщает "ТВ Центр".

Его деревянные ворота накануне не выдержали атаки протестующих. Их выломали с помощью строительной машины. Так "желтые жилеты" пытались "достучаться" до  официального представителя правительства  Бенджамина Гриво. Тот заявлял: власти страны уже выполнили требования манифестантов. А те, кто продолжают выходить на улицы - подстрекатели. Желающие насильственной смены законного режима. В итоге Гриво пришлось спешно эвакуировать из офиса. 

"Был атакован не я. Была атакована Республика. Законные власти, правительство. Демократия", - отметил Гриво.

Десятки пострадавших, в том числе полицейских. 35 человек арестованы. И это еще не окончательная цифра. Власти разыскивают мужчину. По некоторым данным, профессионального боксера, который набросился на полицейских с кулаками.

Это мост у знаменитого музея Орсе - одно из главных туристических мест столицы. Накануне там развернулась самая массовая драка полиции и "желтых жилетов". Посетителей музея пришлось спешно эвакуировать через служебный вход. Открыточные виды Нотр-Дама заволакивает слезоточивым газом и дымом.  

Правительство во главе с премьер-министром собралось на экстренное совещание. Судя по всему, такого там не ожидали. Ранее в кабмине заявляли о закате протестного движения. Но новые данные говорят об обратном. Более того, от экономических требований "желтые жилеты" перешли к политическим. 

"Мы протестуем все по той же причине. Наш президент стал диктатором. Он не слушает людей", - заявляют протестующие.

Эммануэль Макрон в ответ призывает обсудить все спокойно. "Насилие вновь обрушилось на республику: её стражей, представителей и символы. Те, кто совершают эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует. Каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу", - написал он в своем Twitter.

Но демонстранты вряд ли прислушаются к этим словам. Они уже объявили, что восьмая суббота протестов не станет последней.

По данным последних соцопросов требования "Желтых жилетов" по-прежнему поддерживает как минимум половина французов. А в феврале правительство Эммануэля Макрона планирует объявить о новой реформе трудового законодательства. Велики шансы, что примерить желтый жилет тогда решит еще больше жителей Пятой республики.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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