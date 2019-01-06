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Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии внезапно отрекся от престола

16:29
  • воскресенье
  • 06 января 2019

Причины своего решения ​Мухаммад V не объяснил

В Малайзии король страны Мухаммад V отрекся от престола. В королевском дворце сообщили, что он направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами.

Кроме того, он поблагодарил членов Совета правителей, которые избирали его королем. О причинах отказа Мухаммада V от престола ничего не известно, сообщает ТАСС.

Султан штата Келантан Мухаммад V был избран королем в апреле 2016 года на пять лет. Это произошло на тайном голосовании девяти членов Совета правителей (наследственных султанов).

22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе состоялась свадьба короля Малайзии и россиянки Оксаны Воеводиной, выигравшей в 2015 году титул "Мисс Москва". Торжество проходило в условиях строжайшей секретности. По данным СМИ, перед свадьбой Воеводина приняла ислам и получила имя Рихана.

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