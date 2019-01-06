США встали между Россией и Ираном в вопросе поставок Sukhoi Superjet 100

Американский Минфин не выдал экспортный сертификат

Поставки самолета Sukhoi Superjet 100 из России в Иран находятся под угрозой срыва. Более 10% деталей лайнера производятся в США, однако американский Минфин отказался давать экспортный сертификат.

Из-за того, что часть самолета собирают Соединенные Штаты, необходимо одобрение сделки со стороны американского Конгресса. Но из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США, поставки самолетов пока не будет.

Как рассказал представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани, придется заменять американские запчасти, но на это уйдет много времени, передает РИА Новости.

Компания "Гражданские самолеты Сухого" в конце апреля 2018 года на авиасалоне Eurasia Airshow подписала с двумя иранскими авиакомпаниями меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100R до 2022 года.

В ноябре США внесли в санкционные списки две российские компании, а также одно частое лицо. Причина в содействии в поставках иранской нефти сирийскому правительству в обход американских ограничений. Вашингтон решил, что нефть скрытно доставляется в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.