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Барановская обвинила Аршавина в изнасиловании

18:59
  • воскресенье
  • 06 января 2019

Вскрылись неприятные факты о бывшем футболисте

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская сообщила в своей книге о насилии с его стороны. В частности, по ее словам, он поднимал на нее руку.

Так, экс-игрок "Зенита" избил ее после требования переписать парковочное место под нее. Барановской якобы было тяжело ставить автомобиль возле дома. При этом инцидент произошел спустя некоторое время после ее операции.

Кроме того, в книге Барановская рассказала, как бывший муж над ней надругался. Это якобы произошло в машине. При этом она отметила, что не стала писать заявление на Аршавина, так как боялась, что это поставит крест на его карьере, передает Starhit.

Между тем, как сообщает РИА Новости, Андрей Аршавин ушел от второй жены Алисы. Об этом рассказала сама девушка. Он женился на ней два года назад. У них есть дочь Есения. Отмечается, что причиной расставания стали супружеские измены Аршавина.

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Юлия Барановская
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