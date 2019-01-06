Трамп занялся проблемой пойманного в России шпиона

​Президент США прокомментировал непростую ситуацию

Американская администрация изучает вопрос с задержанием гражданина США Пола Уилана в России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

При этом американский лидер не стал приводить каких-либо подробностей. Ранее американца, подозреваемого Москвой в шпионаже, посетил посол США в Москве Джон Хантсман. Он выразил ему поддержку.

Кроме того, Вашингтон запрашивал консульский доступ к Уилану, и Россия его предоставила. Однако американская сторона заявляла, что доступ был предоставлен с задержкой, сообщает РИА Новости.

28 декабря сообщалось, что гражданин США Пол Уилан задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Его схватили с поличным во время проведения "шпионской акции". Позднее стало известно, что у задержанного есть еще три гражданства — Великобритании, Канады и Ирландии.

Согласно официальным данным, 48-летний американец является руководителем службы безопасности американской компании BorgWarner. Она занимается производством различных комплектующих для автомобилей.