Триумф "Богемской рапсодии": названы победители премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии "Золотой Глобус"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии "Золотой Глобус". Приз за лучшую драму получила "Богемская рапсодия".

Исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме актер Рами Малек получил премию за лучшую драматическую роль. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз, сыгравшая в картине шведа Бьорна Рунге "Жена".

Лучшей в категории "комедия или мюзикл" признали картину Питера Фарелли "Зеленая Книга". Лучшей актрисой в категории стала Оливия Колман, сыгравшая в "Фаворитке", лучшим актером - Кристиан Бейл за роль в картине "Власть", сообщается на сайте премии.

Премию за анимационный фильм получил "Человек-паук: через вселенные". Лучшей песней стала Shallow из фильма "Звезда родилась".