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Что Путин пожелал россиянам на Рождество

10:38
  • понедельник
  • 07 января 2019

Рождество отмечают миллионы православных христиан по всему миру

Православные верующие всего мира отмечают Рождество Христово. В тысячах храмов и монастырей по всей России прошли праздничные богослужения. Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

На сайте Кремля опубликовано поздравление президента. Путин пожелал "православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия".

"Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", - передала слова главы государства его пресс-служба.

В полночь Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор для участия в праздничной службе по случаю Рождества. Настоятелю храма он подарил икону "Господь Вседержитель".

В Москве торжества состоялись в Храме Христа Спасителя. Ночную службу провел патриарх Кирилл, на ней присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев  с супругой.

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Владимир Путин на Рождественском богослужении
Владимир Путин на Рождественском богослужении
Православные верующие в храме
Православные верующие в храме
Владимир Путин в храме
Владимир Путин в храме
Праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве
Владимир Путин на Рождественском богослужении
Владимир Путин на Рождественском богослужении
Праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя
Владимир Путин в храме
Владимир Путин в храме
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриаршее служение в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя в Москве
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