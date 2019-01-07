Что Путин пожелал россиянам на Рождество

Рождество отмечают миллионы православных христиан по всему миру

Православные верующие всего мира отмечают Рождество Христово. В тысячах храмов и монастырей по всей России прошли праздничные богослужения. Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

На сайте Кремля опубликовано поздравление президента. Путин пожелал "православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия".

"Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", - передала слова главы государства его пресс-служба.

В полночь Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор для участия в праздничной службе по случаю Рождества. Настоятелю храма он подарил икону "Господь Вседержитель".

В Москве торжества состоялись в Храме Христа Спасителя. Ночную службу провел патриарх Кирилл, на ней присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой.