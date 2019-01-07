Названа причина смерти финалистки "Битвы экстрасенсов"

Коллеги переживают смерть "боевой ведьмы"

Умерла финалистка 17-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева. О причинах смерти участницы одного из самых популярных ТВ-шоу рассказали ее коллеги по проекту.

Воскобоева скончалась в результате "продолжительной болезни". Как написала в своем Instagram участница "Битвы" Николь Кузнецова, причиной смерти артистки стала онкология. "Ты боролась до последнего...", – сообщила Кузнецова, добавив хэштег #ракдурак.

Другие участники проекта Влад Кадони и Антон Мамон также подтвердили сведения о гибели Воскобоевой. "Болезнь не смотрит на возраст. Хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом", - написал Мамон у себя в Instagram.

Финалистка 17-го сезона Надежда Шевченко под фото своей бывшей соперницы написала: "Покойся с миром". Слова скорби выражают и другие участники "Битвы экстрасенсов".

Последний пост в Instagram Дарии Воскобоевой - об отмене мероприятия, которое должно было пройти 6 января.

Воскобоева принимала участие в 17-м сезоне "Битвы экстрасенсов". "Боевая ведьма", как называли ее в шоу, прошла в финал, заняв четвертое место.

"Битва экстрасенсов" оказалась в списке самых популярных передач по данным исследования "Яндекса" за 2018 год.