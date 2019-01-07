ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина смерти финалистки "Битвы экстрасенсов"

10:18
  • понедельник
  • 07 января 2019

Коллеги переживают смерть "боевой ведьмы"

Умерла финалистка 17-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева. О причинах смерти участницы одного из самых популярных ТВ-шоу рассказали ее коллеги по проекту.

Воскобоева скончалась в результате "продолжительной болезни". Как написала в своем Instagram участница "Битвы" Николь Кузнецова, причиной смерти артистки стала онкология. "Ты боролась до последнего...", – сообщила Кузнецова, добавив хэштег #ракдурак.

Другие участники проекта Влад Кадони и Антон Мамон также подтвердили сведения о гибели Воскобоевой. "Болезнь не смотрит на возраст. Хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом", - написал Мамон у себя в Instagram.

Финалистка 17-го сезона Надежда Шевченко под фото своей бывшей соперницы написала: "Покойся с миром". Слова скорби выражают и другие участники "Битвы экстрасенсов".

Последний пост в Instagram Дарии Воскобоевой - об отмене мероприятия, которое должно было пройти 6 января.

Воскобоева принимала участие в 17-м сезоне "Битвы экстрасенсов". "Боевая ведьма", как называли ее в шоу, прошла в финал, заняв четвертое место.

"Битва экстрасенсов" оказалась в списке самых популярных передач по данным исследования "Яндекса" за 2018 год.

Читайте также:
Главное сегодня
Дария Воскобоева
Дария Воскобоева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.