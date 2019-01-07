Киев загнали в ловушку после передачи томоса об автокефалии

Раскольникам запрещено создавать свои структуры за пределами страны

Встречать Рождество устремились в храмы миллионы прихожан Украинской православной церкви, их не остановили козни политиков. Первые лица государства в канун светлого праздника получили в Турции из рук Вселенского патриарха Варфоломея желанный томос об автокефалии новообразованной раскольнической церкви и уже строят планы о том, как будут отбирать имущество у неугодных им священнослужителей.

Два дня - украинская политическая элита в Стамбуле, лично приветствует томос министр обороны. Здесь же глава минэкономразвития, руководители министерств, отвечающих за спорт и образование. Униат Парубий крестится при входе в православный храм, а Порошенко всю церемонию проводит на отдельном троне. Президент дважды произносит поздравительную речь - сначала в самом храме, а затем перед телекамерами.

"Томос для нас, фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он завершит утверждение самостоятельности украинского государства", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

И главную заслугу в этом, совершенно не смущаясь, президент накануне следующих выборов приписывает себе лично. На церемонии, например, не было Юлии Тимошенко, которая также раскольников поддерживает. Самого Филарета - лидера этого движения - в Стамбул не пригласили. Вероятно, чтобы еще больше закрепить роль Порошенко, его имя вписали в текст томоса - документа исключительно религиозного. Впрочем, пока украинских раскольников не признала ни одна поместная церковь, кроме Константинопольской. Неизменна позиция и Русской православной церкви. А значит томос - всего лишь сувенир в виде винтажного свитка.

"Мы естественно не признаем каноничность тех шагов, которые сейчас производит стамбульский патриарх. Поскольку все эти шаги нарушают и древние каноны, и апостольские правила. То есть те правила, по которым живет церковь", - сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ситуация парадоксальная - раскольники требовали независимости. А теперь, когда стал известен текст константинопольского томоса, подтвердилось, что новая церковь попадает в полную зависимость от Фанара. Нет ни своего патриарха, ни самоуправления, все приходы за границей, куда в том числе ходят и украинские гастарбайтеры, передаются Стамбулу. Скрутив томос в тубус для транспортировки на Украину, политики так и не сделали его чем-то привлекательным для большинства верующих. Может поэтому спикер Парубий еще в Стамбуле заявил, что в январе Рада примет закон, позволяющий передавать церкви раскольникам.

"Я планирую, возможно, в ближайшую сессионную неделю предложить, чтобы законопроект, который уже подготовлен и утвержден комитетом, был предложен на рассмотрение Радой, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата в Украинскую православную церковь", - сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Эксперты не исключают, теперь по всей стране на автобусах начнут путешествовать псевдо-верующие, которые при содействии власти будут голосовать за переподчинение храмов. В том числе отобрать могут и главную обитель украинского православия - Киево-Печерскую лавру. Здесь уверены - испытания еще будут, однако никто не позволит вытеснить из Украины истинное православие.

Петр Вершинин, Дмитрий Жучков, "ТВ Центр".