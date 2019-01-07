Москва подводит главные итоги прошлого года: ЧМ-2018 по футболу

За время ЧМ-2018 Москву посетили 4,5 миллиона туристов

Минувшим летом Москве выпала честь на целый месяц взять на себя роль столицы мирового футбола. С поставленной задачей главный российский мегаполис справился на отлично: глава ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира - 2018 лучшим за всю историю.

ЧМ принес бюджету Москвы миллиарды дополнительных доходов, передает ТВЦ.ru. Расходы на чемпионат стали одной из самых выгодных инвестиций в истории российской столицы.

Чемпионат мира как начался, так и закончился на стадионе "Лужники" в Москве. 14 июня 2018 года сборная России разгромила в матче открытия команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. После этого на главной арене ЧМ состоялся победный для сборной России матч с Испанией (1:1, пенальти 4:3) и полуфинал, в котором сражались Хорватия и Англия (2:1). 15 июля 2018 года в финале Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

Впервые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%. После чемпионата многие туристы решили погостить в столице подольше. Чаще всех такое решение принимали австралийцы (они проживали в городе в среднем 15,8 дня), аргентинцы (13,2 дня), мексиканцы (13,2 дня), испанцы (10,6 дня) и египтяне (10,3 дня).

Никольскую улицу после чемпионата знает весь мир. Именно эта благоустроенная пешеходная зона стала центром скопления всех болельщиков, фактически превратившись в неофициальную фан-зону.

Официальную фан-зону на Воробьевых горах пришлось увеличить с 25 тысяч до 100 тысяч человек из-за ее огромной популярности среди поклонников футбола. Также открывалась дополнительная фан-зона на стадионе "Спартак", когда сборная России играла с командой Хорватии. С 21 июня по 15 июля на Красной площади работал парк футбола, где всего прошло 300 матчей и 200 мастер-классов для детей.

Минувший мундиаль запомнился большим количеством игр с овертаймами и сериями послематчевых пенальти. Такие встречи заканчивались поздно. Чтобы болельщики могли комфортно добраться от стадиона до дома, работу метрополитена и Московское центральное кольцо пять раз продлевали до 03:00.

МЦК также позволило разгрузить столичную подземку. Помогла и реконструкция располагающейся возле "Лужников" станции метро "Спортивная": ее пропускная способность увеличилась на треть.

Поклонники футбола, у которых были FAN ID и билет на матч, могли бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом. За время турнира этой возможностью воспользовались пять миллионов раз.

Кампания по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу — 2018 стала одной из самых крупных в истории волонтерского движения и побила рекорд мундиалей по числу поданных заявок от кандидатов. Желание стать добровольцами выразили около 177 тысяч человек.

Не обошлось и без запоминающихся историй. Так, в Боткинскую больницу попала пациентка из Нигерии, которая, находясь на стадионе, почувствовала приближение преждевременных родов. Медики успешно приняли роды, а радостная мама назвала своего сына Иваном.

Обеспечивать безопасность помогала городская система видеонаблюдения, камеры которой подключены к единому центру хранения данных Москвы. Всего было задействовано 184 тысячи камер.

Благодаря проведению чемпионата мира Москва получила полностью обновленную Большую спортивную арену "Лужников", появились дополнительные выходы и панорамная смотровая площадка. На станции метро "Спортивная" после реконструкции открылся второй вестибюль, была открыта станция "Спартак".