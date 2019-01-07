ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва подводит главные итоги прошлого года: ЧМ-2018 по футболу

11:13
  • понедельник
  • 07 января 2019

За время ЧМ-2018 Москву посетили 4,5 миллиона туристов

Минувшим летом Москве выпала честь на целый месяц взять на себя роль столицы мирового футбола. С поставленной задачей главный российский мегаполис справился на отлично: глава ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира - 2018 лучшим за всю историю.
Собянин рассказал о сложностях при проведении ЧМ-2018

ЧМ принес бюджету Москвы миллиарды дополнительных доходов, передает ТВЦ.ru. Расходы на чемпионат стали одной из самых выгодных инвестиций в истории российской столицы.

Чемпионат мира как начался, так и закончился на стадионе "Лужники" в Москве. 14 июня 2018 года сборная России разгромила в матче открытия команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. После этого на главной арене ЧМ состоялся победный для сборной России матч с Испанией (1:1, пенальти 4:3) и полуфинал, в котором сражались Хорватия и Англия (2:1). 15 июля 2018 года в финале Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

Впервые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%. После чемпионата многие туристы решили погостить в столице подольше. Чаще всех такое решение принимали австралийцы (они проживали в городе в среднем 15,8 дня), аргентинцы (13,2 дня), мексиканцы (13,2 дня), испанцы (10,6 дня) и египтяне (10,3 дня).

Никольскую улицу после чемпионата знает весь мир. Именно эта благоустроенная пешеходная зона стала центром скопления всех болельщиков, фактически превратившись в неофициальную фан-зону.

 

Официальную фан-зону на Воробьевых горах пришлось увеличить с 25 тысяч до 100 тысяч человек из-за ее огромной популярности среди поклонников футбола. Также открывалась дополнительная фан-зона на стадионе "Спартак", когда сборная России играла с командой Хорватии. С 21 июня по 15 июля на Красной площади работал парк футбола, где всего прошло 300 матчей и 200 мастер-классов для детей.

Минувший мундиаль запомнился большим количеством игр с овертаймами и сериями послематчевых пенальти. Такие встречи заканчивались поздно. Чтобы болельщики могли комфортно добраться от стадиона до дома, работу метрополитена и Московское центральное кольцо пять раз продлевали до 03:00.

МЦК также позволило разгрузить столичную подземку. Помогла и реконструкция располагающейся возле "Лужников" станции метро "Спортивная": ее пропускная способность увеличилась на треть.

Поклонники футбола, у которых были FAN ID и билет на матч, могли бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом. За время турнира этой возможностью воспользовались пять миллионов раз.

Кампания по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу — 2018 стала одной из самых крупных в истории волонтерского движения и побила рекорд мундиалей по числу поданных заявок от кандидатов. Желание стать добровольцами выразили около 177 тысяч человек.

 

Не обошлось и без запоминающихся историй. Так, в Боткинскую больницу попала пациентка из Нигерии, которая, находясь на стадионе, почувствовала приближение преждевременных родов. Медики успешно приняли роды, а радостная мама назвала своего сына Иваном.

Обеспечивать безопасность помогала городская система видеонаблюдения, камеры которой подключены к единому центру хранения данных Москвы. Всего было задействовано 184 тысячи камер.

Благодаря проведению чемпионата мира Москва получила полностью обновленную Большую спортивную арену "Лужников", появились дополнительные выходы и панорамная смотровая площадка. На станции метро "Спортивная" после реконструкции открылся второй вестибюль, была открыта станция "Спартак".

Читайте также:
Новости по теме
Болельщики Франции в Москве
Болельщики Франции в Москве
Болельщики в метро
Болельщики в метро
Российские болельщики в метро
Российские болельщики в метро
Российские болельщики
Российские болельщики
Болельщики на Красной площади
Болельщики на Красной площади
Болельщики Аргентины в центре Москвы
Болельщики Аргентины в центре Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.