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Заблудившихся лыжников из Химок нашли на склоне Эльбруса

12:07
  • понедельник
  • 07 января 2019

Мужчина и женщина из Подмосковья катались в запрещенных местах

В Кабардино-Балкарии спасены двое лыжников, заблудившихся накануне вечером на склонах Эльбруса. Мужчина и женщина из Подмосковья катались в запрещенных местах и сбились с маршрута в районе ущелья Гара-Баши на высоте около трех с половиной тысяч метров, передает "ТВ Центр".

"Более четырех часов потребовалось спасателям для проведения поисково-спасательных работ в условиях темного времени суток, плохой видимости и лавинной опасности на склоне Эльбруса. Лыжников из Химок доставили на базу спасателей - это мужчина и женщина. В медицинской помощи не нуждаются", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

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