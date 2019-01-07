В Париже прошла необычная акция протеста "желтых жилетов"

Организаторы выбрали "женский формат"

В Париже на площади Бастилии собрались несколько сотен женщин в жёлтых жилетах. Под звуки "Марсельезы" они на некоторое время перекрыли движение транспорта в городе, а затем отправились протестовать на площадь Республики. Женский формат акции специально выбрали для того, чтобы донести свои идеи до властей без применения насилия.

Франция до сих пор приходит в себя после восьмой по счёту "субботы национального гнева", передает "ТВ Центр". Тогда на улицы столицы вышли более 50 тысяч человек. Почти во всех крупных городах не обошлось без столкновений с полицией.