Киркорова отправляют на "Евровидение-2019" от России

Певец страстно желает победить

В России нашли идеального певца для конкурса "Евровидение-2019". Страну в этом году должен представлять Филипп Киркоров. В этом убежден член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"У Филиппа Киркорова на этот счет как раз есть незакрытый гештальт. Он в 90-х годах не смог покорить этот конкурс, затем предпринял попытки это сделать руками других артистов", – заявил эксперт в беседе с Дни.Ру.

По мнению Манукяна, Киркоров страстно желает одержать победу на "Евровидении". "Почему я высказался в пользу выдвижения кандидатуры Филиппа Киркорова на "Евровидение" от России на поездку в Израиль? Дело в том, что по моему глубокому убеждению человек должен гореть желанием покорить этот конкурс. Филипп Бедросович уже долгие годы это пытается сделать, сначала самостоятельно в 1995 году, а потом и с помощью артистов из разных стран в качестве наставника", - пояснил общественный деятель ТВЦ.ru.

"Трудно найти еще одного такого же фаната этого конкурса в России, который бы не просто за ним наблюдал, а регулярно в нем активно участвовал. Лишь украинская история с Самойловой на один год охладила отношения между Филиппом Бедросовичем и "Евровидением". Но в Португалии все вернулось на круги своя", - считает Манукян.

Эксперт напомнил, что под руководством Киркорова в 2018 году молдавская группа DoReDos уверенно вошла в десятку конкурса. "За эти годы его участники дважды становились вторыми и дважды становились третьими. Но победы пока так и не было. Филипп Киркоров на "Евровидении" стал своим, а это дорогого стоит. Сплав таланта и опыта, качественная песня и шоу, - вот что нужно для того, чтобы покорить этот конкурс. Именно поэтому Филиппу Бедросовичу стоит ехать в этот раз самому. Да и известность в YouTube идет ему на пользу. Последние его клипы собрали 50-100 миллионов просмотров. Так что молодежную аудиторию, в том числе в Европе и в мире он уже покорил. Пора России снова заполучить "хрустальный микрофон", главный приз "Евровидения". И сделать это можно уже в Тель-Авиве. С Филиппом Киркоровым, я уверен, нам это удастся", - заявил общественный деятель.

Евровидение-2019 состоится в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве, благодаря победе Нетты Барзилай на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне. До этого Израиль принимал у себя Евровидение 1979 и 1999 годов. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно.