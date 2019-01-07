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Минобороны ответило на вторжение американского корабля в Черное море

12:42
  • понедельник
  • 07 января 2019

Проход USS Fort McHenry через Босфор попал на видео

В Министерстве обороны рассказали об ответных мерах на действия США в Черном море. Российский сторожевой корабль "Пытливый" следит за действиями корабля ВМС США Fort McHenry, который зашел в Черное море 6 января.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, утром в понедельник американский корабль зашел в румынский порт "Констанца". В настоящее время "Пытливый" выполняет весь комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока, передает РИА Новости.

Накануне USS Fort McHenry направился в Черное море. Американский корабль был направлен в регион в составе 22-ой морской экспедиционной группы. В шестом флоте ВМС США заявили, что он будет проводить операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Ранее сообщалось, что США отправят корабль в Черное море в ответ на арест украинских моряков в Керченском проливе. 25 ноября прошлого года три судна нарушили российскую границу и были задержаны. После этого инцидента в Киеве неоднократно просили усилить присутствие сил НАТО в регионе.

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