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Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

12:54
  • понедельник
  • 07 января 2019

Стало известно о состоянии 11-месячного мальчика Вани

Состояние 11-месячного Вани, которого нашли спустя сутки под завалами дома в Магнитогорске, за время лечения существенно улучшилось, мальчик пришел в сознание.

Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, врачи практически восстановили нарушенную функцию почек, а обмороженную ногу младенца с большой вероятностью удастся спасти.

По ее словам, со вчерашнего дня у ребенка появился голос, он "подплакивает". "На сегодняшний день можно сказать, что ребеночек существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой", - сказала она.

Общий метаболизм ребенка стабилизировался, передает "Интерфакс". У мальчика появился голос, а значит осложнений от длительного нахождения на искусственной вентиляции легких удалось избежать.

В результате взрыва в Магнитогорске 31 декабря обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек. Младенца обнаружили под завалами 1 января. Он провел под бетонными конструкциями на морозе более суток, но выжил.

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