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Путин пострелял из пушки в Петербурге

13:39
  • понедельник
  • 07 января 2019

Президент прибыл в Петропавловскую крепость на народные гуляния

Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Санкт-Петербурге в понедельник посетил Петропавловскую крепость. Глава государства произвёл традиционный пушечный выстрел, который совершается каждый день в полдень из Нарышкина бастиона.

Вместе с главой государства право дать залп было предоставлено коренному петербуржцу почётному строителю России Владимиру Бендету. 7 января у него день рождения. Ему исполнилось 85 лет.

Путин поздравил именинника и вручил ему подарок, передает ТВЦ.ru. После этого он пообщался с воспитанниками Суворовского военного училища и посетил фестиваль ледовых скульптур, где осмотрел экспонаты и сфотографировался с детьми.

7 января Путин участвовал в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. Президент пообщался с настоятелем храма и преподнес собору в дар икону -  "Господь Вседержитель". Это один из самых узнаваемых образов Христа. Богослужения в понедельник проходят во всех православных храмах. От кафедральных соборов до небольших приходов.

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