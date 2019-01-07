ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал главного гостя Восточного экономического форума

13:49
  • понедельник
  • 07 января 2019

Мероприятие состоится во Владивостоке в сентябре

В понедельник утром Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент России пригласил индийского премьера в качестве главного гостя принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсудили также ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе наращивание взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

Путин и Моди тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом. Премьер Индии также высказал самые добрые пожелания российскому народу в связи с Рождеством Христовым.

Главное сегодня
Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.