Путин назвал главного гостя Восточного экономического форума

Мероприятие состоится во Владивостоке в сентябре

В понедельник утром Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент России пригласил индийского премьера в качестве главного гостя принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсудили также ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе наращивание взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

Путин и Моди тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом. Премьер Индии также высказал самые добрые пожелания российскому народу в связи с Рождеством Христовым.