Москва один из главных православных праздников отмечают широкими народными гуляниями. Какие сюрпризы ждут посетителей – смотрите в материале корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно.
Колядки, катание на санях, угощения: как отмечают Рождество в Москве
15:24
- понедельник
- 07 января 2019
Главное сегодня
- Минобороны ответило на вторжение американского корабля в Черное море
- Посольство уточнило информацию о россиянах на борту затонувшего в Турции судна
- Абэ поклялся на могиле отца поставить точку по вопросу Курил
- Томос об автокефалии выставили на обозрение в киевском соборе
- Путин пострелял из пушки в Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ