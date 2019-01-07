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Пекин назвал основы торговых переговоров с США

14:46
  • понедельник
  • 07 января 2019

На урегулирование кризиса выделено два дня

Специальная американская делегация в Пекине решает вопрос, как выйти из торговой войны, которую сам Вашингтон и развязал.

Из США в Китай направили весьма представительную команду переговорщиков. Кортеж – более десяти автомобилей - утром прибыл к зданию министерства коммерции КНР. На урегулирование кризиса выделено два дня. Детали встреч пока не разглашают. Но, как ранее заявили в китайском МИД, Пекин надеется на разрешение конфликта на основе взаимоуважения и равенства.

О перемирии в торговой войне Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились ещё на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Однако эксперты не спешат верить обещаниям американского президента. Глава Белого дома известен своей переменчивостью, отмечает "ТВ Центр".

Так, в декабре он анонсировал вывод войск из Сирии, не определив сроков завершения кампании. И вот теперь заявил: якобы он вообще никогда не говорил о том, что это произойдёт быстро. По его словам, американский контингент не покинет Арабскую республику до тех пор, пока террористы не будут повержены окончательно. Хотя сам же ранее утверждал, что именно Соединённые Штаты победили запрещённую в России группировку "Исламское государство".

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