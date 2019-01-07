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Томос об автокефалии выставили на обозрение в киевском соборе

14:48
  • понедельник
  • 07 января 2019

Несмотря на помпезность, праздник церковной независимости вышел смазанным

Молитвы о мире и согласии с особой силой звучали на Украине. Несмотря на колоссальное давление властей и откровенные провокации радикалов на каноническую православную церковь, по всей стране на праздничные службы пришли десятки тысяч человек.
Киев загнали в ловушку после передачи томоса об автокефалии

Утренние литургии начались сразу в четырех храмах и соборах Киево-Печерской лавры. Ни один из них в отдельности не смог бы вместить всех прихожан, желающих принять участие в праздничном богослужении. В день Рождества Христова молились за мир между христианами и единение. Службу возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

"Праздник Рождества Христова - это праздник мира и Божьего благоволения. В дар Богу мы можем принести свое смирение перед волею Божьею - благой, глубокой и совершенной", - сказал митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель украинской православной церкви Онуфрий.

Киево-Печерская лавра остается центром притяжения верующих на Украине. Но внимание большинства местных СМИ этим утром было приковано к Софийскому Собору. Отдельную литургию там проводил новоизбранный глава раскольников Епифаний. Присутствовал и Петр Порошенко. Примечательно, что служба была посвящена не столько Рождеству, сколько демонстрации публике томоса об автокефалии, который доставили из Стамбула. Несмотря на помпезность, праздник церковной независимости вышел смазанным. Ведь если вчитаться в строки на древнегреческом, выходит, что раскольническая церковь теперь напрямую подчиняется Фанару. Нет ни своего патриарха, ни самоуправления, все приходы за границей передаются Стамбулу. ПЦУ не признала ни одна из поместных церквей, кроме Константинопольской. В канонической же Украинской православной церкви Московского патриархата предоставление автокефалии назвали рядовым событием.

"Таких событий в нашей истории было уже очень много. Таких событий, которые оценивались в то время большими событиями, а потом были позором и для церковной истории, и для тех людей, которые подписывали эти документы", - заявил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний.

Этим утром, словно по команде, к православным храмам пришли незваные гости из запрещенного в России "Правого сектора". Вешали на воротах флаги Украины, с собой принесли листовки – их, правда, никто не брал. В Одессе люди с закрытыми лицами  пытались вести агитацию. А в Виннице молодчики с ходу объявили о целях своего визита. Но прихожане дали достойный отпор (см. видео).

Это, похоже, лишь первые довольно робкие шаги раскольников и националистов после обретения так называемой автокефалии. Но все попытки испортить великий праздник Рождества Христова радикалам не удалось.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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