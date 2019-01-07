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В Турции затонуло судно с россиянами

14:42
  • понедельник
  • 07 января 2019

Найдены тела двух погибших

В Чёрном море у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно. На его борту, по данным местных властей, находились двое россиян, а также граждане Украины и Азербайджана.

В районе ЧП развёрнута масштабная поисково-спасательная операция. Сообщается о семи выживших. Также найдены тела двух погибших.

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волго-Балт" в 08:10 (время совпадает с московским). Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа, передает РИА Новости.

Предварительно, экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.

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